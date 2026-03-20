Operação “Approximatus”: homem é preso em flagrante por tráfico de drogas no Bairro Paranapungá, em Três Lagoas

A Polícia Civil deflagrou nessa quinta-feira (19), uma operação denominada “Approximatus”, a qual resultou na prisão de um homem, de 22 anos, por tráfico de drogas. A ação foi coordenada por equipes da SIG (Seção de Investigações Gerais), da Delegacia de Três Lagoas.

De acordo com as informações levantadas, os policiais realizaram diligências para repressão ao tráfico na região, quando visualizaram o autor, já conhecido por envolvimento com a comercialização de entorpecentes, em contato com uma usuária de crack. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir de bicicleta, seguindo na contramão da via.

A equipe realizou acompanhamento e conseguiu abordá-lo. Antes de ser abordado, o homem dispensou um invólucro contendo crack. Na revista pessoal, foi encontrada quantia em dinheiro em cédulas de pequeno valor.

O autor confessou que a droga seria destinada à venda e que o dinheiro era proveniente da comercialização realizada no mesmo dia. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos.