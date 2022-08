Suinocultura de MS tem valorização de 6,12% em julho

Depois de um semestre com preços pressionados, o mercado de Suinocultura em Mato Grosso do Sul tem recuperação no valor de referência. No mês de julho houve valorização de 6,12% no preço do quilo do suíno vivo quando comparado ao mês anterior, e sinaliza um cenário otimista para a segunda metade do ano. Este

A movimentação de animais para abate no acumulado do ano de 2022 foi de 1,75 milhão cabeças, 15,10% superior ao mesmo período de 2021 e 29,77% superior à média dos últimos 5 anos. A consultora de economia do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira, explica que nos meses de junho e julho houve redução nos abates “indicando que a oferta caminha para se ajustar à demanda”.

As exportações de carne suína in natura totalizaram US$ 4,38 milhões em receita e volume de 1,87 mil toneladas no mês de julho de 2022. O resultado representou aumento de 31% na receita e alta de 26,37% no volume, frente aos números de junho. O estado ocupa o 5º lugar no ranking nacional de exportações desta proteína, respondendo com 1,38% da receita brasileira.

De acordo com dados da SECEX (Secretaria de Comércio Exterior), quando comparado aos últimos sete meses deste ano com o mesmo período de 2021, houve redução de 21,96% no volume exportado. O destino que mais movimenta a receita nesta cadeia produtiva é Hong Kong com 26,72% do valor total, Cingapura com 15,40% e Emirados Árabes Unidos com 14,07%.

