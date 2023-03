Veículo com quase 300 quilos de drogas foi apreendido em Dourados

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã desta terça-feira (7), um veículo Chevrolet Agile de cor prata carregado com 294,3 Kg de maconha; 2 Kg de skank e 1 Kg de haxixe. A ação foi realizada em uma estrada vicinal no município de Ponta Porã, próximo a cidade de Dourados, a 250,3 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, durante um policiamento para fiscalização da Operação Hórus, os militares perceberam o deslocamento, em alta velocidade, do Agile e de uma Fiat Strada de cor preta, na Fiat Strada foram abordados o condutor de 28 anos e um passageiro de 33 anos, que confessara que haviam sido contratados como batedores e repassavam informações sobre o policiamento na rodovia MS-270, ao condutor, de 25 anos, do Agile que disse ter sido contratado para pegar a droga em Ponta Porã e levar até Campo Grande.

A ocorrência foi registrada e entregue na 1ª Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 721.375,00.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e fazer denúncia através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.