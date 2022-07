A equipe do Náutico, vice-campeã estadual de Mato Grosso do Sul sub-20, não tem condições de disputar a Copa São Paulo Juniores de 2023. A informação é da Federação Paulista de Futebol (FPF) em resposta ao questionamento da equipe sul-matogrossense sobre o seu tempo de registro na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Conforme divulgado pelo site Esporte MS, a FPF exige que para disputar a Copa São Paulo de Juniores os clubes precisam ter no período mínimo de dois anos registrados em suas federações, para evitar problemas que ocorreram no passado, quando clubes de “empresários” apareceram na competição. A resposta da FPF será publicada ainda hoje (8) no site FFMS.

Em busca de respostas sobre este caso, o Portal O Estado Online entrou em contato com o presidente da FFMS, Francisco Cezário, mas não obteve retorno por conta de estar em uma reunião.

A reportagem também entrou em contato com o presidente do Esporte Clube Comercial, Cláudio Barbosa que confirmou o interesse do Colorado em participar da maior competição de base do mundo. “ Como no estadual ficamos na terceira colocação, seguindo a lei, caso o Náutico não possa participar, temos sim interesse em jogar a Copa São Paulo de Juniores. Assim que o presidente me acionar, queremos sim esta vaga”, comentou com a reportagem do portal O Estado MS.

Competição ….

O Náutico foi foi vice-campeão do campeonato estadual sub-20 de 2022. O campeão do torneio foi o União ABC. Segundo informação do site Esporte MS, caso a Federação Paulista de Futebol diga “sim” pela participação do Náutico, o clube que tem menos de um ano de registro na FFMS estaria na competição pela primeira vez.

O Comercial foi o terceiro colocado no estadual sub-20, caso o Náutico não possa competir, pela lei o terceiro colocado da competição herdaria esta vaga.

Confirmado na copa São Paulo Juniores, o União ABC é um dos representantes de Mato Grosso do Sul na maior competição de base do mundo. A Copa São Paulo de Futebol Juniores deve começar na segunda semana de janeiro de 2023.