Showtec movimenta mais de R$400 milhões em três dias de evento

Em Maracaju na última quarta-feira (25), o governador participou da abertura do Showtec, considerada a maior feira tecnológica do agronegócio no Estado e uma das mais influentes do Brasil. Ele aproveitou a agenda para inaugurar a obra de pavimentação que dá acesso a Fundação MS, que é a instituição que organiza este evento. Foram R$ 2,2 milhões de investimento.

“Somos o Estado que mais investe em ciência e tecnologia do Brasil e esse é o trabalho da Fundação MS. Mato Grosso do Sul avançou muito em área plantada, passamos de 1,5 milhão de hectares para 3 milhões e a Fundação MS tem um papel importante nessa expansão”. destacou Reinaldo Azambuja.

Os números apresentados demonstram a grandiosidade do evento. Durante os três dias, mais de 20 mil pessoas passaram pelo local e a quantidade de negócios realizados superaram os R$ 400 milhões, a maior quantia financeira já movimentada em comparação com todas as outras edições. O número de expositores também bateu recorde, superando 140 empresas disponibilizadas nos 120 hectares da sede da Fundação MS.

“Fazemos uma feira voltada para os negócios dos setores que estão ligados ao agro e incluímos as palestras técnicas para que produtores, consultores, empresários, e profissionais possam ter acesso ao melhor e mais recente conhecimento dos estudos desenvolvidos. Agregamos tudo isso para que o visitante possa vir ao Showtec e sair com uma nova experiência. Nessa edição, superando as expectativas, foi a maior de todos os tempos, em tamanho, em visitações e em volume comercial”, disse o presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes.

O volume de negócios foi 125% maior do que o realizado na edição de 2020. Um dos fatores que facilitaram na superação dos dados, foi a agilidade da rede bancária na aprovação do crédito do cliente e pagamento do fornecedor para a liberação do produto adquirido. “Muitos negócios foram concretizados dentro da feira. A rede bancária foi célere e ágil ao ponto de o fornecedor ser pago durante a feira e o cliente ir embora com a chave da máquina em mãos”, destacou o diretor executivo da Fundação MS, Alex Marcel Melotto.