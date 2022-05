Encontro de carros antigos acontece em junho na cidade das Águas

Os eventos estão retornando após o período de isolamento devido a pandemia do COVID19 e os apaixonados por carros antigos ´poderão voltar a apreciar o tradicional encontro de Carros Antigos em Três Lagoas, que acontecerá nos dias 18 e 19 de junho, no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, no sábado das 14h às 22h e no domingo das 8h às 18h, com entrada gratuita.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), firmou termo de contribuição com o clube de carros antigos para realização do 10º Encontro de Carros Antigos.

Esta edição pretende expor aproximadamente 150 veículos de diversos modelos no evento O documento foi publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), edição nº 3.101, desta sexta-feira (27), com a lei nº. 3.896 de 24 de maio de 2022, que prevê o repasse de recursos com objetivo de auxiliar financeiramente o custeio de ações de fortalecimento do turismo local.

O Clube de Carros Antigos de Três Lagoas deverá prestar contas dos recursos recebidos, conforme estabelecido no Termo de Contribuição.