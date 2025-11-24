Em Ribas do Rio Pardo, Suzano transforma vidas ao entregar 80 apartamentos para colaboradores(as) da Silvicultura

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Iniciativa reforça o compromisso da empresa com o bem-estar, a segurança e o qualidade de vida de seus colaboradores(as), com destaque para mães e pais que agora poderão viver perto dos filhos

Foram dois anos de muita força e resiliência até que Ruthi Romoaldo Francino, 33 anos, ajudante florestal, recebesse, por meio das chaves do novo apartamento, a chance de se reencontrar com as filhas. Natural da Bahia, ela se mudou para Ribas do Rio Pardo (MS) em 2023 em busca de um futuro melhor para a família e, desde então, aguardava pelo momento de trazê-las de volta para perto de si.

O reencontro foi possibilitado por uma iniciativa pioneira da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, que concluirá, neste mês, a entrega de 80 apartamentos para colaboradores e colaboradoras da Silvicultura. A iniciativa faz parte de um projeto-piloto da companhia que visa promover a valorização e o bem-estar de colaboradores da Silvicultura por meio do acesso à moradia digna e contribuir para a redução do déficit habitacional no município. As residências ficam em um condomínio com ampla infraestrutura, construído por empresa parceira, e já abrigam cerca de 50 colaboradores(as) e seus familiares.

Ruthi é uma delas. Mãe solo de duas meninas, ela veio da Bahia em busca de oportunidades e viveu por dois anos em alojamentos ofertados pela Suzano. Agora, comemora poder estar junto das filhas em atividades rotineiras que, em muitos casos, só a distância demonstra o quão importantes são. “Agora posso cuidar das minhas filhas, acompanhar a escola, cozinhar para elas na minha própria casa. Ganhei estabilidade e tranquilidade. Isso é mais que uma moradia, é a chance de recomeçar perto de quem eu amo”, conta.

A colaboradora destaca ainda que a iniciativa é especialmente importante para quem, como ela, deixou a família em outro estado para buscar um futuro melhor em Mato Grosso do Sul. “Essa casa trouxe de volta nossa união. Só tenho gratidão à Suzano por pensar em nós, trabalhadores que viemos de longe”, completa.
A seleção dos beneficiados segue uma série de critérios de elegibilidade que priorizam colaboradores e colaboradoras vindos de outras cidades, com mais de um ano de trabalho e bom desempenho na empresa. Além disso, a Suzano prioriza mães e pais para que possam trazer seus filhos para viver em Ribas do Rio Pardo.

Foto: Divulgação

Orlando José Riveiro Delgado, 22 anos, também foi um dos contemplados. Venezuelano, ele trabalha no Viveiro de Mudas da Suzano e, até três meses atrás morava com a esposa e os dois filhos em uma casa pequena e alugada, destinando boa parte dos rendimentos da família com aluguel. Hoje, residindo no novo condomínio, Orlando celebra uma nova fase. “Minha família está mais segura e feliz. Antes, o dinheiro mal dava para se manter, agora consigo ajudar minha família na Venezuela e ainda guardar um pouco. O que mais gosto é ver meus filhos brincando, sendo crianças de verdade, porque antes morávamos em um quarto e cozinha, eles não tinham espaço para nada, ficavam o dia todo trancado dentro do quarto. A Suzano mudou a nossa vida”, conta emocionado.

Com a economia gerada pelo fim do aluguel, Orlando conseguiu dar entrada na habilitação e planeja crescer profissionalmente na empresa.

Também de olho no crescimento profissional que a economia com o aluguel irá proporcionar está Klayver Júnior Oliveira Silva, 22 anos, operador de máquina, veio do Tocantins e também viu sua vida mudar após receber a chave do apartamento em julho deste ano. “Sair do aluguel foi um alívio, antes tudo que queria fazer, ficava pensando se esse dinheiro iria fazer falta para pagar o aluguel. Agora posso guardar o dinheiro e investir no futuro da minha família. A Suzano nos incentiva a trazer quem amamos, e isso faz toda a diferença para quem está longe de casa”, afirma. Com o valor que antes era destinado ao aluguel, Klayver conseguiu começar uma poupança e planeja crescer junto com a empresa.

Moradia com propósito

Os apartamentos são compostos por dois quartos, banheiro e varanda, estão localizados em um condomínio com piscina, quadras poliesportivas, área de lazer e churrasqueira, e, em breve, ganharão também um parquinho infantil. O espaço foi planejado para oferecer conforto e convivência, fortalecendo laços familiares e comunitários.

“Esta é uma iniciativa pioneira da Suzano visando o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos colaboradores da Silvicultura e não poderíamos estar mais orgulhosos dos resultados que estamos tendo. O projeto já contemplou 50 colaboradores e colaboradoras exemplares da nossa operação e outros 30 receberão as chaves dos apartamentos neste mês; muitos deles vindos de outras regiões do país, que agora têm a chance de estarem reunidas com suas famílias. Além disso, seguindo o nosso direcionador que diz que ‘Só é bom para nós se for bom para mundo’, esta iniciativa também está colaborando com a comunidade como um todo, uma vez que estamos colaborando para reduzir o déficit de moradias no município”, destaca Angela Aparecida dos Santos, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

O condomínio destinado aos colaboradores e colaboradoras da Silvicultura é de propriedade da MSE, empresa que atuou na construção da fábrica em Ribas do Rio Pardo, e destinado à Suzano por meio de um contrato de locação. Os colaboradores pagam uma pequena participação no aluguel, cerca de R$ 50,00, e a partir de janeiro de 2026, começarão a participar das despesas de energia, condomínio e internet de forma escalonada.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis.

Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *