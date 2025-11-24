Em Ribas do Rio Pardo, Suzano transforma vidas ao entregar 80 apartamentos para colaboradores(as) da Silvicultura

Iniciativa reforça o compromisso da empresa com o bem-estar, a segurança e o qualidade de vida de seus colaboradores(as), com destaque para mães e pais que agora poderão viver perto dos filhos

Foram dois anos de muita força e resiliência até que Ruthi Romoaldo Francino, 33 anos, ajudante florestal, recebesse, por meio das chaves do novo apartamento, a chance de se reencontrar com as filhas. Natural da Bahia, ela se mudou para Ribas do Rio Pardo (MS) em 2023 em busca de um futuro melhor para a família e, desde então, aguardava pelo momento de trazê-las de volta para perto de si.

O reencontro foi possibilitado por uma iniciativa pioneira da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, que concluirá, neste mês, a entrega de 80 apartamentos para colaboradores e colaboradoras da Silvicultura. A iniciativa faz parte de um projeto-piloto da companhia que visa promover a valorização e o bem-estar de colaboradores da Silvicultura por meio do acesso à moradia digna e contribuir para a redução do déficit habitacional no município. As residências ficam em um condomínio com ampla infraestrutura, construído por empresa parceira, e já abrigam cerca de 50 colaboradores(as) e seus familiares.

Ruthi é uma delas. Mãe solo de duas meninas, ela veio da Bahia em busca de oportunidades e viveu por dois anos em alojamentos ofertados pela Suzano. Agora, comemora poder estar junto das filhas em atividades rotineiras que, em muitos casos, só a distância demonstra o quão importantes são. “Agora posso cuidar das minhas filhas, acompanhar a escola, cozinhar para elas na minha própria casa. Ganhei estabilidade e tranquilidade. Isso é mais que uma moradia, é a chance de recomeçar perto de quem eu amo”, conta.

A colaboradora destaca ainda que a iniciativa é especialmente importante para quem, como ela, deixou a família em outro estado para buscar um futuro melhor em Mato Grosso do Sul. “Essa casa trouxe de volta nossa união. Só tenho gratidão à Suzano por pensar em nós, trabalhadores que viemos de longe”, completa.

A seleção dos beneficiados segue uma série de critérios de elegibilidade que priorizam colaboradores e colaboradoras vindos de outras cidades, com mais de um ano de trabalho e bom desempenho na empresa. Além disso, a Suzano prioriza mães e pais para que possam trazer seus filhos para viver em Ribas do Rio Pardo.

Orlando José Riveiro Delgado, 22 anos, também foi um dos contemplados. Venezuelano, ele trabalha no Viveiro de Mudas da Suzano e, até três meses atrás morava com a esposa e os dois filhos em uma casa pequena e alugada, destinando boa parte dos rendimentos da família com aluguel. Hoje, residindo no novo condomínio, Orlando celebra uma nova fase. “Minha família está mais segura e feliz. Antes, o dinheiro mal dava para se manter, agora consigo ajudar minha família na Venezuela e ainda guardar um pouco. O que mais gosto é ver meus filhos brincando, sendo crianças de verdade, porque antes morávamos em um quarto e cozinha, eles não tinham espaço para nada, ficavam o dia todo trancado dentro do quarto. A Suzano mudou a nossa vida”, conta emocionado.

Com a economia gerada pelo fim do aluguel, Orlando conseguiu dar entrada na habilitação e planeja crescer profissionalmente na empresa.

Também de olho no crescimento profissional que a economia com o aluguel irá proporcionar está Klayver Júnior Oliveira Silva, 22 anos, operador de máquina, veio do Tocantins e também viu sua vida mudar após receber a chave do apartamento em julho deste ano. “Sair do aluguel foi um alívio, antes tudo que queria fazer, ficava pensando se esse dinheiro iria fazer falta para pagar o aluguel. Agora posso guardar o dinheiro e investir no futuro da minha família. A Suzano nos incentiva a trazer quem amamos, e isso faz toda a diferença para quem está longe de casa”, afirma. Com o valor que antes era destinado ao aluguel, Klayver conseguiu começar uma poupança e planeja crescer junto com a empresa.

Moradia com propósito

Os apartamentos são compostos por dois quartos, banheiro e varanda, estão localizados em um condomínio com piscina, quadras poliesportivas, área de lazer e churrasqueira, e, em breve, ganharão também um parquinho infantil. O espaço foi planejado para oferecer conforto e convivência, fortalecendo laços familiares e comunitários.

“Esta é uma iniciativa pioneira da Suzano visando o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos colaboradores da Silvicultura e não poderíamos estar mais orgulhosos dos resultados que estamos tendo. O projeto já contemplou 50 colaboradores e colaboradoras exemplares da nossa operação e outros 30 receberão as chaves dos apartamentos neste mês; muitos deles vindos de outras regiões do país, que agora têm a chance de estarem reunidas com suas famílias. Além disso, seguindo o nosso direcionador que diz que ‘Só é bom para nós se for bom para mundo’, esta iniciativa também está colaborando com a comunidade como um todo, uma vez que estamos colaborando para reduzir o déficit de moradias no município”, destaca Angela Aparecida dos Santos, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

O condomínio destinado aos colaboradores e colaboradoras da Silvicultura é de propriedade da MSE, empresa que atuou na construção da fábrica em Ribas do Rio Pardo, e destinado à Suzano por meio de um contrato de locação. Os colaboradores pagam uma pequena participação no aluguel, cerca de R$ 50,00, e a partir de janeiro de 2026, começarão a participar das despesas de energia, condomínio e internet de forma escalonada.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis.

Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram