União ABC e Comercial conhecem seus adversários na Copa SP

A tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi divulgada na tarde de ontem (6), pela Confederação Paulista de Futebol (CPF). O maior torneio de base do planeta inicia no dia 2 de janeiro com dois representantes de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a tabela, Comercial e União ABC estarão em grupos diferentes, o que facilitará para os sul-mato-grossenses possam acompanhar ambos os jogos. O Colorado estreia no dia 2, às 14h, contra o Cruzeiro, na cidade de Penápolis (SP). No dia 3, o União ABC enfrentará o Mirassol, às 16h45, no município de Bálsamo (SP).

A Copa São Paulo de Futebol Junior tem 128 times divididos em 32 equipes. De acordo com o regulamento, duas melhores equipes de cada chave se classificam para a próxima fase. Logo após, os jogos serão de mata-mata com disputada de pênaltis em caso de empate em tempo normal. A decisão será no dia 25 de janeiro, quando será comemorado o 469º aniversário da cidade de São Paulo.

Acompanhe a tabela aqui.

