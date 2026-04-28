Abate de frangos atinge 30,6 milhões de cabeças em Mato Grosso do Sul no 1º bimestre de 2026

Volume 6,97% superior ao observado no mesmo período de 2025, confirmando a expansão

A avicultura de Mato Grosso do Sul começou 2026 em ritmo de crescimento, consolidando resultados positivos tanto no mercado interno quanto nas exportações. Dados do boletim Casa Rural Avicultura, divulgado pela Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária), apontam avanço no abate de frangos e aumento na receita obtida com vendas ao exterior, impulsionados pela valorização da carne de frango no cenário internacional.

No primeiro bimestre deste ano, o Estado registrou o abate de 30,6 milhões de frangos, volume 6,97% superior ao observado no mesmo período de 2025. O resultado confirma a expansão da atividade e a capacidade produtiva do setor, que segue ganhando força dentro da agropecuária sul-mato-grossense.

No comércio exterior, Mato Grosso do Sul exportou cerca de 28 mil toneladas de carne de frango, gerando receita de US$ 62,8 milhões. Apesar de uma leve queda no volume embarcado, o faturamento cresceu 9,1%, evidenciando a valorização do produto no mercado global.

Segundo a Famasul, o desempenho das exportações está diretamente relacionado à demanda de mercados estratégicos, com destaque para países como China e Japão, que permanecem entre os principais destinos da proteína brasileira.

Os números reforçam ainda o peso do agronegócio na economia estadual. No período analisado, o setor respondeu por 94,5% de todas as exportações de Mato Grosso do Sul, demonstrando o protagonismo das cadeias produtivas, especialmente as ligadas às proteínas animais.

O cenário registrado no início de 2026 indica continuidade no crescimento da avicultura no Estado. A combinação entre demanda internacional aquecida e valorização da carne de frango tende a sustentar o desempenho positivo do setor ao longo do ano, mantendo a atividade como uma das principais forças do agronegócio sul-mato-grossense.

Demandas do setor

Diretores da Avimasul (Associação de Criadores de Aves de Mato Grosso do Sul) se reuniram com o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, para apresentar as perspectivas de crescimento e entraves que ainda impedem o crescimento do setor no Estado.

A principal demanda dos criadores de aves é quanto os preços altos desse insumo. Foi passado para os produtore e para a Semadesc, o projeto de expansão da capacidade de abate do frigorífico de aves da JBS de Carapó, que deve passar de 20 mil para 80 mil frangos por dia, o que levará à necessidade de mais crédito para o setor.

Durante a Expogrande, o governador recebeu a Avimasul para discutir o balanço do programa Frango Vida, a organização do setor e prioridades para o desenvolvimento, além da entrega do convite oficial para o 5º Fórum Avimasul.

Em 2025, o abate de frangos no Estado totalizou 177,1 milhões de aves, com ligeiro aumento em relação a 2024 e expansão significativa quando comparado a 2017, conforme dados apresentados durante os encontros.

Por Suzi Jarde

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