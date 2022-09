Três Lagoas alerta para possível surto de Dengue e Chikungunya

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas fez um alerta para possível surto/epidemia de Dengue e Chikungunya no verão. Dessa forma a Coordenação Municipal de Endemias tem intensificado as atividades de combate ao Aedes aegypti, além de ações com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de manter os cuidados no combate à doença.

No acumulado dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul notificou 47.321 casos de dengue. Em Três Lagoas já foram contabilizados 2.014 casos. No país, os números seguem em alta, por conta disso o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul (SES) estão alertando as autoridades municipais da área da saúde para risco.

Ações promovidas

A SMS realiza o levantamento de Índices Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), com ações nos quarteirões onde foram encontrados focos de mosquitos, inspeção nos quintais, eliminação de criadouros, tratamento focal com larvicida e orientações a população sobre os cuidados.

Outra medida intensificada são as visitas aos pontos estratégicos (borracharias, ferros velhos, oficinas, floriculturas, etc.) com periodicidade quinzenal em parceria com a Vigilância Sanitária.

Desde o dia 06 deste mês a Prefeitura deu start no “Mutirão da Limpeza”, ação que instala caçambas nos bairros da cidade para auxiliar os moradores a juntar e descartar materiais e resíduos que possam vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti (Dengue, Chikungunya e Zika), Flebótomo (Leishmaniose) e escorpiões.

Todo pneu inservível descartado em vias públicas é recolhido pela SMS e encaminhado para a destinação adequada, o Ecoponto.

O coordenador do setor de Endemias – Alcides Ferreira, enfatiza que o Município trabalha desenvolvendo medidas de combater a Dengue e Chikungunya em Três Lagoas, entretanto nenhuma ação será eficaz se não houver a participação efetiva da população nesta guerra contra o mosquito.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.