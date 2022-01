Recorde: índice de vacinação contra febre aftosa chega a quase 100% em 2021

Nesta terça-feira (11), a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) apresentou o resultado da campanha de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul que foi encerrada no último dia de novembro. De modo recorde, o índice de alcançou a marca inédita de 99,62% de animais previstos para a etapa – um aumento de 0,19% de animais vacinados se comparado a 2020.

No total, foram vacinados 9.119.303 animais, entre bovinos e bubalinos, nas regiões pantaneira e do planalto. O número, segundo a Iagro, corresponde a um “preparo” no cuidado do patrimônio pecuário, sem a necessidade de prorrogar prazos ou por falta de vacina. A autorização da campanha é dada pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Para o presidente da agência, Daniel Ingold, os resultados já eram esperados. “Isto significa que a cadeira produtiva em MS compreende a importância em manter a sanidade do seu rebanho como pré-requisito para a elevação do status sanitário por meio da retirada da vacinação prevista para este ano”, afirma.

O Estado caminha rumo à retirada da vacina contra a febre aftosa, doença infecciosa viral do tipo aguda que causa febre, aparecimento de vesículas (aftas) principalmente na boca e nos pés dos animais. Para tanto, MS vem seguindo o PNEFA (Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa), do Mapa, de modo a conquistar o reconhecimento internacional da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) como área livre sem vacinação.