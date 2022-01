No drive-thru da FIEMS, média diária de positivos para COVID-19 passa de 100

Em Campo Grande, o drive-thru de testagem para COVID-19 da FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) está sobrecarregado de agendamentos desde o dia que foi reaberto, no sábado (8). Inclusive nos últimos três dias, houve a confirmação de mais de 100 casos a cada 24h, em média.

De acordo com a FIEMS, todos os horários de agendamento para testes de terça-feira (11) e quarta-feira (12) foram preenchidos e uma nova agenda foi liberada hoje, às 13h, com disponibilidade para novos testes na quinta-feira (13). A agenda abre sempre no começo da tarde.

Segundo a assessoria, 115 pessoas testaram positivos para COVID-19 no sábado (9), período em que foi realizado 469 testes. No endereço, o limite para testes rápidos antígenos e RT-PCR são de 500 por dia.

Já no domingo (9), foram registrados 100 testes positivos pelo drive, que realizou 333 testes na data. Por fim, na segunda-feira (10), 109 pessoas foram diagnosticadas com o vírus no dia que houve 453 testes.

Por enquanto, a FIEMS não tem condições de realizar mais de 500 testes por dia e o agendando funciona exclusivamente online. O local realiza em torno de 400 testes diariamente, porém, algumas pessoas marcam e não vão, informa a assessoria.