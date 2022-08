Previsão do mercado financeiro reduz inflação para 7,15%

A previsão atual do mercado financeiro para uma mudança no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), caiu de 7,30% para 7,15% neste ano. Uma possível estimativa para 2023 é de que a inflação ficara em 5,33%, já em 2024 e 2025 a previsão é de 3,3% e 3%.

Ainda que aja uma redução, a previsão para 2022 está acima da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. O Conselho Monetário Nacional definiu que a meta deveria ser 3,5% neste ano.

Somente em Julho a inflação subiu para 0,67 após uma variação que acabou ocorrendo em maio. o IPCA acumula alta de 5,49%, no ano, e 11,89%, em 12 meses.

Os dados do mês de Julho serão divulgados no dia nove de maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Taxa de juros

O Banco Central para conseguir alcançar a meta de inflação utiliza como instrumento a Selic que foi definida como 13,25% neste ano, a taxa fiscal é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

O mercado financeiro acredita que com o aumento da taxa do Selic neste mes, ela possa chegar a 13,75% ao ano, com a sinalização do BC. Já para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica caia para 11% ao ano. E para 2024 e 2025, a previsão é de Selic em 8% ao ano e 7,5% ao ano.

PIB e câmbio

A estimativa para o crescimento da economia brasileira este ano de 1,93% para 1,97%. Em 2023 a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) é de crescimento, e em 2024 e 2025, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 1,7% e 2%.

