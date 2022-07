Programa “Despertando” gera interesse na população rural por meio da alfabetização

Programa realizado pelo Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) traz a população do campo para a sala de aula. “Despertando” é um projeto com o intuito de beneficiar a população rural por meio do aprendizado e alfabetização.

O programa auxilia na formação profissional e de aprendizado, incentivando os alunos a lerem e escreverem, gerando assim uma melhora na qualidade de vida dos profissionais do campo.

Com o ensino hibrido o programa possui uma carga horaria de 243 horas totalizando seis meses, compondo uma turma de até 10 alunos. Com encontro três vezes semanais o conhecimento passado aos alunos traz matérias como: Lingua portuguesa e matemática.

O projeto possui três turmas, uma localizada no município de Aral Moreira e duas em Corumbá. Conforme a Famasul os interessados pela iniciativa podem procurar o Sindicato Rural do seu município.

