Polícia prende dois suspeitos em operação de combate a crimes sexuais contra crianças na Capital

Polícia Civil por meio da Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) deflagrou nesta quarta-feira (13) uma nova fase da Operação Acalento que combate crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Na manhã de hoje dois homens foram presos em Campo Grande.

A operação é realizada desde o dia 13 de junho nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, até o momento foram cumpridos 51 mandados de prisão e 186 diligências. Somente em Campo Grande foram cumpridos 13 mandados de prisão.

De acordo com a Polícia Civil, um dos presos teria 39 anos e foi levado a Depac na manhã de hoje para prestar esclarecimentos, o segundo suspeito também prestou depoimento após acusações de armazenar conteúdos pornográficos envolvendo menores de idade.

Entre 2015 e 2019, Campo Grande registrou um aumento de 4,8% nos casos de violência sexual contra menores de 14 anos, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em 2015 o percentual de denúncias foi de 27,5%, enquanto em 2019 o número saltou para 32,3%.

Operação Acalento

A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretária de Operações Integradas (MMFDH), com objetivo de combater crimes de violência contra crianças e adolescentes em todo território brasileiro.

A primeira etapa da operação ocorreu em julho do ano passado, onde 76 pessoas foram presas em flagrante em Mato Grosso do Sul. Houve também o cumprimento de 60 mandados de prisão e a solicitação de 31 medidas protetivas.

Serviço:

Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime! Denúncias podem ser registradas por meio do Disque 100, no aplicativo Direitos Humanos ou no site da ONDH, os canais de atendimento são gratuitos e funcionam 24 horas por dia, inclusive feriados e fins de semana.

Com informações da repórter Fernanda Marques.