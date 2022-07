Flamengo x Atlético MG se enfrentam em confronto decisivo; confira prováveis escalações

Flamengo e Atlético MG se enfrentam hoje (13), às 21:30, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. O galo tem a vantagem de um gol, após vitória por 2 a 1 na partida de ida.

HOJE TEM MENGÃO NA COPA DO BRASIL! Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Atlético-MG no jogo de volta das oitavas de final! Vamos com tudo em busca da classificação! #FLAxCAM #VamosFlamengo pic.twitter.com/0pnNPwHdld — Flamengo (@Flamengo) July 13, 2022

Mesmo com a derrota no último jogo, o Flamengo parece ter retomado o bom futebol. Antes da derrota, o clube contava com uma série de quatro vitórias consistentes, incluindo goleada sobre o Tolima por 7 a 1 e triunfo na Vila Belmiro.

Já o atlético é inconstante. Pelo menos em relação a última temporada, em que o clube ganhou quase tudo. O time vem de classificação na Libertadores, ao vencer o Emelec por 1 a 0 no Mineirão, entretanto empatou sem gols com o São Paulo pelo Brasileiro, também em casa

Após a vitória do Atlético-MG por 2 a 1 em Minas Gerais, o Flamengo precisará fazer o “inferno” prometido por Gabigol em campo e reverter o feito de Hulk com dois gols de diferença para passar às quartas de final. A vitória por um gol leva a decisão das oitavas para os pênaltis.

Não importa onde seja, a Massa segue o @Atletico em todos os desafios! Hoje é dia de Galo! ⚫⚪@mrvoficial #MRVnoEsporte pic.twitter.com/1edKsPluxC — Atlético (@Atletico) July 13, 2022

Possíveis escalações de Flamengo e Atlético-MG

Flamengo – técnico Dorival Junior

Provável escalação: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro.

Atlético-MG – técnico Antônio Mohamed

Provável escalação: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio e Allan; Zaracho, Nacho e Vargas (Ademir); Hulk

