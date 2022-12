Produtores rurais de Rochedo investem no cultivo da uva

Uva em Mato Grosso do Sul. Já imaginou isso? Apesar das altas temperaturas, o cultivo dessa fruta em terras sul-mato-grossenses pode ter bons resultados. Com a ajuda do Senar/MS, produtores têm apostado nesta produção para atender o mercado local. Dona Zélia está animadíssima com sua nova atividade e conta tudo para a gente no #TransformandoVidas desta semana de Natal.

Zélia Maria da Rosa Silva é moradora do município de Rochedo, onde criou todos os filhos com a produção de cana-de-açúcar e mandioca. Agora, com os filhos crescidos, ela e o marido, Vicente, resolveram se aventurar! Começaram a cultivar uva, sonho antigo do casal.

“Era uma vontade antiga do meu marido, pois toda vida tivemos um pé de uva onde moramos, mas sem muita ideia de como cultivar. E com a ajuda do Senar, hoje, aqui na propriedade, conseguimos melhorar essa produção e atingir bons resultados”, diz Zélia.

A produção é acompanhada por um técnico do Senar/MS, que visita a propriedade todos os meses e passa horas analisando e orientando a atividade. O cultivo na propriedade da Zélia começou em 2021 e já deu frutos. E que frutos! As uvas são vistosas, bem tratadas e docinhas. A produtora está vendendo o produto no município.

“Produzir uva é uma diversão, tem que ter carinho, cuidado e atenção às novidades que ela mesmo pode apresentar. É muito prazeroso e, além de tudo, é algo que a gente sabe que nasceu aqui, na nossa terra, em Mato Grosso do Sul”, diz.

Zélia participou de vários cursos do Senar/MS e pretende aumentar a produção, além de abrir o espaço para outros produtores conhecerem e investirem no cultivo da fruta no estado. “É o Senar/MS sendo parceiro da população no campo, mostrando que sonhos se tornam realidade quando nós acreditamos”.