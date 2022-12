Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Segundou e a chapa esquenta logo nas primeiras horas do dia, meu consagrado, minha consagrada! Imprevistos, preocupações e bagacinhas podem rolar e deixar seu comportamento mais intolerante, reativo e intransigente. Convém dobrar a cautela e ter mais prudência ao lidar com os interesses financeiros porque prejuízos não estão descartados. À tarde, o clima dá uma melhorada e as coisas devem fluir bem, ainda mais no trabalho. Mal-entendido com gente do seu círculo de amizades pode mexer com o seu humor, mas você terá a chance de esclarecer perrenguinhos antes que o dia acabe. No romance, aposte no diálogo e dê cartão vermelho para o ciúmes. Tá de olho num crush? Suas investidas terão mais sucesso à noite.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você é da paz e tem paciência para dar e vender, só que pode entrar nessa segundona com os humores alterados e se irritar por qualquer coisinha. Contratempos, impasses e discordâncias vão rondar as relações pessoais e profissionais, mas se praticar a política da boa vizinhança e agir com sabedoria conseguirá espantar as instabilidades. A carreira e as finanças estarão mais favorecidas no período da tarde e você terá mais facilidade para driblar obstáculos. Se procura emprego, pode receber boas indicações de gente experiente e com grande vivência. Sua popularidade aumenta nos contatinhos e você pode chamar atenção de alguém que é alvo de muita paquera. Com o mozão, o período da noite será mais harmonioso.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A manhã começa com um astral meia boca e você pode ter dificuldade para se concentrar nos estudos ou nos deveres, bebê! Seja paciente, evite se distrair com qualquer coisinha e não desconte o mal humor nos outros. Mas o astral melhora à tarde e você terá mais condições de expandir os seus horizontes. Pode se realizar no trabalho e contará com seu jeito articulado para fazer bons contatos. Há chance de conhecer gente bacana que pode exercer influência positiva na sua vida. Se busca um love, terá boas novidades e tudo indica que vai ganhar matches, inclusive de crushes de outras cidades. No romance, você e seu bem podem fazer algumas mudanças para deixar o clima mais solto e gostoso na relação.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Fazendo as contas para ver se o dinheiro estica até o último dia do ano, bebê? Trago um alerta real e oficial para a sua manhã e convém mesmo organizar as finanças direitinho para manter o controle da situação. Se alguém chegar com conversa de emprestar nome, cartão ou pedir aval, explica que não tá podendo e tira logo o time de campo. O trabalho também pode ficar truncado, mas tudo deve caminhar numa boa na parte da tarde e você conseguirá dar conta do recado. Pode agilizar negociação, contrato ou acordo que estava enrolado. Na paixão, o clima fica meio nebuloso no início do dia, mas depois o céu melhora e sua seducência vai bombar nos contatinhos e paqueras. Noite envolvente e cheia de desejo com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Última semana do ano começando e a ansiedade pode bater pesado, leãozinho! As pressões aumentam, a concorrência fica mais acirrada e você tende a se cobrar bastante no trabalho. Vai devagar, confie em seu taco e cuide do que for mais importante, sem perder tempo no cafezinho. À tarde, tudo muda e os astros dão a maior força para você chegar aonde quer. Há chance de fazer parcerias de sucesso e ter ideias criativas para crescer profissionalmente. Até a saúde ganha reforço e a sua disposição sobe. No romance, segure a onda pela manhã, mas depois terá desenvoltura para resolver os perrengues e se dar bem com o mozão. Se busca um love, sua simpatia e boa lábia ficam em alta à noite e favorecem a conquista.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os astros apontam instabilidades nos assuntos de trabalho pela manhã e convém ter mais jogo de cintura para não atrair tretinhas. Preocupações e situações estressantes podem mexer com sua saúde, portanto, a recomendação é pegar mais leve e investir em atividades relaxantes para acalmar os nervos. Mas as vibes tensas vão se dissipar e o período da tarde será bem mais positivo. O clima muda e você tem tudo para se destacar no serviço, podendo colocar muita coisa em ordem com sua dedicação e responsabilidade. Amigos podem dar dicas sobre vaga de emprego. Com o love, concessões mútuas serão bem-vindas para selar a paz na união. Se está na pista, alguém que encontra sempre pode despertar seu interesse.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Librianjos e librianjas esbanjam diplomacia e têm mais é que se valer dessa e de outras qualidades para driblar os contratempos que podem rolar no começo da manhã. Nem tudo vai fluir com facilidade e não convém contar muito com apoio alheio, mas o astral dá uma guinada na parte da tarde e, aí sim, a sorte vai soprar em sua direção. Sua criatividade brilhará no trabalho e você vai mandar bem nos contatos com colegas, chefes e clientes. Pix, bônus ou recurso que nem espera agora pode vir de forma antecipada e salvar a última semana do ano. Nos assuntos do coração, seu charme estará irresistível e você tem condições de ganhar o crush já nos primeiros papos. Noite mais leve e descontraída com o xodó.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Segundona chegando com um astral um tanto nervoso e convém começar a manhã com mais serenidade para não se irritar. Perrenguinhos podem marcar presença nas relações pessoais, sobretudo com familiares próximos e o mozão. Será preciso agir com mais tolerância e deixar diferenças de lado para se entender numa boa com os outros. Quem trabalha em casa ou toca algum negócio com parente ou sócio terá que conciliar divergências. Mas as coisas devem fluir sem entraves a partir da tarde e a produtividade vai aumentar no serviço. Se busca um amor, terá boas chances de se acertar com um crush e os dias de solteirice podem estar contados. A vida a dois vai exigir paciência, mas o entrosamento deve melhorar à noite.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Muita calma nesse início de semana, Sagita! Hoje você pode acordar com os humores alterados e convém medir as palavras para não exagerar na franqueza. Depois que rasgou o verbo só com muita paciência e jeitinho para contornar e não custa lembrar que quem fala o que quer pode ouvir o que não quer. Os astros também aconselham a ficar longe de gente que gosta de fofocar e ver o circo pegar fogo – olha lá com quem vai se abrir. Mas o astral vira à tarde e tudo flui numa boa no trabalho e nas relações em geral. Você vai se entrosar bem com quem convive e pode resolver uma porção de assuntos, inclusive ligados a dinheiro. No departamento amoroso, bagacinhas podem surgir, mas a harmonia será restabelecida à noite.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Hoje as atenções se voltam para a fila de boletos que cresce na última semana do ano. Preocupações financeiras devem concentrar suas energias e você vai sentir mais necessidade de reforçar os ganhos, mas é melhor não ficar contando muito com a sorte, ao menos pela manhã. O trabalho também vai pedir mais dedicação e talvez seja preciso se adaptar a novas circunstâncias. À tarde, o clima dá uma guinada e tudo vai fluir bem para você: os esforços que empreender devem trazer bons frutos para o seu bolso e vão levantar seu astral, influenciando até as relações pessoais. Você vai se sentir mais confiante para chegar junto no crush e se tem um romance pode esperar uma noite tranquila ao lado do mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Alô, alô, aquariane! A Lua segue o baile no seu signo e deixa sua criatividade no modo turbo, mas convém ir devagar nas primeiras horas do dia para não se envolver em tretas e confusões nas relações pessoais e profissionais. Controle a rebeldia em casa e faça a sua parte para se entender melhor com os parentes. A saúde também pede mais zelo e disciplina, portanto, não relaxe nos cuidados com o seu organismo. Já sua a tarde promete ser maravilgold e você vai render acima da média no trabalho. Além de atrair contatinhos com a maior facilidade, pode encantar alguém que notava sua presença. Aposte na sua seducência para fisgar o crush. Se tem um love, a relação deve ficar mais íntima e ganhar cumplicidade.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Segundou com altos e baixos, meu cristalzinho, e convém abrir o olhão para não fazer drama com probleminhas simples nem desanimar diante de desafios. Falsianes e pessoas intrometidas podem atazanar no começo da manhã, portanto, seja firme para dar um chega pra lá em gente inconveniente e fofoqueira. Já à tarde, você contará com mais energia no trabalho e terá mais desenvoltura para contornar obstáculos. Suas emoções ficam mais equilibradas e você conseguirá mudar situações desfavoráveis com boas conversas. Aposte no seu jeitinho carinhoso e compreensivo para se entrosar numa boa com o mozão. Se está na pista, não é hora de se deixar levar pelas carências – vai com calma que o crush certo aparece.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

