Brasil vence jogo contra Porto Rico no Pré-Olimpíco de vôlei feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou mais um jogo no Pré-Olímpico, alcançando uma vitória convincente por 3 sets a 0 sobre Porto Rico, com parciais de 25×21, 25×15 e 25×09, permanecendo invicta nesta etapa classificatória.

Ademais, Rosamaria Montibeller foi uma das grandes protagonistas da vitória, acumulando 15 pontos ao longo da partida, com 14 ataques certeiros e um bloqueio. Além dela, Thaisa Daher também se destacou, somando 14 pontos, com sete ataques, quatro bloqueios e três saques precisos.

Contudo, o técnico da Seleção brasileira, Zé Roberto comentou sobre a estratégia e a performance da equipe, ressaltando a importância de utilizar todo o time e não depender apenas de alguns jogadores-chave. Ele mencionou a entrada de Diana e Rosamaria no time titular, frisando a necessidade de avaliar o desempenho das atletas em diferentes cenários de jogo. A abordagem foi bem-sucedida, mostrando que a equipe pode contar com diversas jogadoras para desempenhar papéis cruciais em partidas desafiadoras.

Portanto, esse jogo representou uma melhoria significativa no desempenho brasileiro em relação aos confrontos anteriores no Pré-Olímpico, evidenciando um time mais coeso e consistente nos ataques. A seleção está focada em manter essa trajetória vitoriosa, pois enfrentará três partidas consecutivas, sendo crucial distribuir as responsabilidades e contar com a contribuição de todas as jogadoras para enfrentar as demandas de uma competição longa e desgastante.

Pré-Olímpico

Sendo assim, No Pré-Olímpico, as equipes participantes estão organizadas em três grupos, sendo cada um sediado em um país específico. Os confrontos ocorrem em um único turno, e as duas equipes com melhor desempenho em cada grupo conquistam a tão desejada vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil integra o Grupo B, que conta com a presença de seleções como Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. As partidas deste grupo estão sendo realizadas em Tóquio, no Japão.

Próximos jogos do Brasil

22 de setembro, 4h

Brasil x Turquia 23 de setembro 4h

Brasil x Bélgica 24 de setembro 7h25

