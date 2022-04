Preço do suíno sobe na maior parte das praças

Os preços do suíno vivo no mercado independente se elevaram na maioria das praças acompanhadas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) nesta semana.

Com preço mais competitivo frente a outras carnes, as vendas do vivo e da carcaça estão aquecidas. Além disso, a proximidade do fim da Quaresma e a expectativa de temperaturas mais amenas têm levado compradores a iniciarem a criação de estoques de carne suína.

Apesar das recentes altas nos preços do suíno vivo, as desvalorizações registradas no começo deste mês fazem com que a média da parcial de abril ainda esteja inferior à de março. Com informações do Cepea.