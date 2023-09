Preço do litro do leite pago nas indústrias cai 22%

No acumulado dos últimos 12 meses (julho de 2022 a julho de 2023), o preço do litro do chamado leite spot – que é aquele produto cru comercializado entre as indústrias – registrou uma variação negativa de 22,09%, dado que há um ano atrás o seu litro apresentava um preço médio de R$ 3,45 e em julho deste ano o seu valor era de R$ 2,69. Isso em plena entressafra.

Os números são do relatório “Índice do Leite”, um indicador para o setor lácteo MS, calculado em parceria pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e pela Sefaz-MS (Secretaria da Fazenda), referente ao leite pago em agosto e captado em julho.

Em julho deste o leite spot apresentou uma variação de -6,30%, valor maior do que o verificado para o mês anterior (jun/2023), quando se registrou -8,02% de variação. Quando comparamos com o mesmo período do ano passado (jul/2022), tivemos um movimento no sentido contrário, uma vez que em jul/2022 houve uma variação de preços do litro do leite spot de +19,23%.

O litro do leite pasteurizado apresentou uma variação de -4,35% em julho de 2023, valor menor do que o verificado para o mês anterior (jun/2023), quando se registrou +4,79% de variação. Na comparação com julho do ano passado, há um movimento no sentido contrário, uma vez que naquele período houve uma variação de preços do litro do leite pasteurizado de +5,01%.

No acumulado em 12 meses, por sua vez, o preço do litro do leite pasteurizado registrou uma variação de +10,44%, dado que há um ano atrás o litro apresentava um preço médio de R$ 3,18 e, em julho de 2023 o seu valor era de R$ 3,51.

Para a pecuarista e médica veterinária Aurora Real, do Núcleo MS de Criadores de Girolando, a alta importação de leite acabou agravando ainda mais a situação. “O normal nessa época de entressafra era de aumento de preços ao produtor, já que a pastagem naturalmente fica escassa e o preço dos insumos aumenta,” analisa.

Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), que calcula a Média Brasil do leite, contrariando a tendência geralmente observada neste período de entressafra do produto, os preços dos derivados lácteos seguiram em queda no mês de julho, pressionados pelo consumo enfraquecido e pela entrada de produtos importados no mercado brasileiro. “É importante ressaltar que esse cenário baixista das cotações tem sido observado há alguns meses”, diz relatório do Centro.

As importações brasileiras de lácteos apresentaram queda em julho, após dois meses consecutivos de recordes. De acordo com dados da Secex, 185,6 milhões de litros em equivalente leite foram adquiridos pelo Brasil no mês, baixa de 12,5% frente a junho/23. Quando comparado com julho/22, o volume importado foi 71,7% maior.

Leia mais: Preço do litro do leite se mantém estável pela segunda semana seguida

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.