Preço do litro do leite se mantém estável pela segunda semana seguida

Sem apresentar aumento pela segunda semana seguida, o preço médio do litro do leite está custando R$ 5,55. O valor mais em conta encontrado foi de R$ 5,35 e o mais caro de R$ 5,79 (8,21%). Os dados foram extraídos da pesquisa realizada semanalmente pelo jornal O Estado, em seis supermercados de Campo Grande.

Seguindo a linha de produtos que compõem a cesta básica do brasileiro, o pacote de arroz de 5 kg apresentou uma variação de 22,86%, custando R$ 17,89, no Atacadão e R$ 21,98, no Nunes. O preço médio apontado é R$ 6,38. O pacote de feijão de 1 kg foi encontrado nas prateleiras do Pires e Nunes por R$ 5,98, já no Comper está custando R$ 6,99 (16,89%). O preço médio do produto é R$ 6,38.

O óleo Concórdia de 900 ml apontou uma variação de 8,0% entre os mercados, custando R$ 4,99, no Nunes, Comper e Fort. O valor máximo foi de R$ 5,39, no Assaí. O preço médio ficou no valor de R$ 5,16. Com variação de 36% o café Três Corações de 500 g está custando, ao consumidor, R$ 13,89 no Atacadão e Fort e R$ R$ 18,89, no Comper. O preço médio é de R$ 15,67.

Na sessão de hortifrúti, o quilo da batata obteve uma variação de 106,19% nos locais de pesquisa, custando R$ 3,39 no Atacadão e R$ 6,99 no Comper. A média calculada é de R$ 5,46. Já o quilo do tomate está custando R$ 4,98. no Nunes e R$ 8,89. no Comper, obtendo variação de 78,51%. Enquanto o preço médio apontado é de R$ 7,13.

O quilo de frango congelado está custando R$ 8,29 no Assaí e 12,99 no Nunes, a variação foi de 56,69%. O preço médio é de R$ 10,04.

Limpeza e higiene

O sabão em pó Omo de 1,6 kg teve variação de 19,13%, custando R$ 20,90, no Nunes e R$ 24,90, no Atacadão. A média para o produto é de R$ 23,49.

O sabonete Lux (90 g) foi encontrado mais em conta no valor de R$ 2,49, no Assaí e Atacadão. E no Pires e Nunes, por R$ 2,99. A variação é de 20,08% e o preço médio, de R$ 2,70.

