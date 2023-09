Concurso do Milho Safrinha escolhe a maior espiga

Na noite desta quinta-feira (31), o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, participou da abertura oficial do ‘12º Concurso do Milho Safrinha’, em Rio Brilhante. Além da competição tradicional que premia os produtores rurais com as melhores e mais pesadas espigas, o evento traz uma série de novas tecnologias para o campo, inovações com equipamentos e a apresentação do potencial produtivo da região.

“Nós temos os cursos do Senar aqui em Rio Brilhante, o Agrinho e várias ações que o Sistema Famasul e Senar desenvolvem em parceria com o Sindicato Rural e o nosso presidente Luciano. E o resultado é pessoas cada vez mais qualificadas e vidas sendo transformadas.”, ressaltou Lucas. O presidente do Sindicato Rural de Rio Brilhante, Luciano Cargnin Manfio, agradeceu o empenho de toda a organização e lembrou que o Concurso teve início em 2012 e, desde então, faz parte do calendário oficial do município. Neste ano, a festa é realizada juntamente com a ‘Expo Milho MS 2023’ e a ‘Rio Brilhante Rodeio Fest’.

A abertura do evento contou a presença de várias autoridades, entre elas, os presidentes dos Sindicatos Rurais, Ângelo Ximenes, de Dourados; e Cláudio Pradella, de Douradina, o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Centenaro Foroni; e o deputado estadual Renato Câmara. O Senar/MS é patrocinador do evento. A festa segue até o dia 3 de setembro com exposições e show nacionais.

