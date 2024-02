Prazo para cadastro de áreas de soja encerra nesta quarta-feira, 31

O prazo para o cadastro de áreas de soja safra 23/24 encerra nesta quarta-feira, 31. O cadastro deve ser realizado exclusivamente no site da Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – Iagro.

O presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, Jorge Michelc, reforça que a determinação é uma medida essencial para a produção da oleaginosa. “A nossa orientação é de que o produtor rural olhe para o cadastro com a certeza de que é uma medida que traz benefícios para toda a cadeia, uma vez que, por meio dela, é possível aumentar a segurança fitossanitária das lavouras”, disse Michelc.

Vale destacar ainda que o prazo inicial que encerraria em 10 de janeiro, foi prorrogado até o fim do mês pela Iagro, a fim de possibilitar que todos os sojicultores cumpram com a obrigação.

