Inscrições abertas para concurso do TJMS com 860 Vagas

A partir desta segunda-feira, 5 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A seleção visa preencher 860 vagas para formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior. O certame, conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Os interessados podem se inscrever até 18 de março por meio do site http://conhecimento.fgv.br/concursos/tjms24. A taxa de inscrição é de R$ 150,00, que deve ser paga em espécie em qualquer agência bancária ou por meio eletrônico após a geração do boleto no processo de inscrição.

O edital contempla isenção da taxa para candidatos desempregados e carentes, doadores de sangue ou medula óssea, convocados pela Justiça Eleitoral de MS para o pleito eleitoral e jurados que integraram o Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri de MS. As solicitações de isenção podem ser feitas entre 5 e 7 de fevereiro.

Distribuídas em áreas fim e meio, as 350 oportunidades para Analista Judiciário e 360 para Técnicos de nível superior abrangem diversas especialidades. A remuneração prevista é de R$ 7.148,63 para todos os cargos.

A prova está marcada para 12 de maio de 2024, em Campo Grande, das 13h às 16h30 (horário local). Os locais específicos serão divulgados em 6 de maio, após as 16h. A avaliação abrangerá conhecimentos básicos e específicos do cargo, totalizando 60 questões objetivas. A classificação final será divulgada em 23 de julho de 2024.