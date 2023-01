Deputados farão oposição a portaria de banheiros para LGBTS nas escolas

No último dia 21 de dezembro o Governo Estadual através do Conselho LGBTS do Estado publicou uma portaria permitindo que pessoas transgênicas usem banheiros escolares e o tema gerou polêmica entre parlamentares do PL. O ano novo iniciou e os parlamentares aguardam o retorno da Assembleia para intervirem nesta portaria.

O deputado estadual, Rafael Tavares (PL), usou suas redes sociais para afirmar que não concorda e acha um absurdo e declarou que trabalhará de forma contrária ao tema apresentado. “Não mexam com as crianças!”, avisou o novato.

Outro deputado que deixou claro seu posicionamento foi o Coronel David (PL), que salientou “Em toda a minha trajetória pessoal e profissional sempre atuei em defesa dos direitos individuais e das minorias, mas não é possível admitir que as mulheres, que tanto lutaram e lutam por seus espaços, vejam sua privacidade e segurança ameaçadas. Por isso, já encaminhei ao governador o Requerimento de cancelamento e/ou proibição da autorização para utilização de banheiros em ambientes escolares por pessoas transgeneros, conforme constante na Deliberação CELGBT/MS N. 1, de 21 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico n. 11.022, de 26 de dezembro de 2022. Meu posicionamento não tem caráter discriminatório e não faz qualquer menção ao nome social, que é garantido por Lei Federal. Trata somente de resguardar direitos e liberdades constitucionais. Fazer o que tem que ser feito!”, defendeu David.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.