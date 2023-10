Processo Seletivo de Estagiários do Tribunal de Justiça de MS segue com inscrições abertas

As inscrições serão realizadas de maneira totalmente online e irão até o dia 15 de outubro. O estágio é destinado as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História, Serviço Social e Tecnologia da Informação. O candidato deve estar cursando do terceiro ao penúltimo semestre de seu respectivo curso.

O universitário receberá bolsa-auxílio de R$ 855,50, mais R$ 204,60 de vale-transporte, totalizando R$ 1.060,10. Serão destinadas 10% das vagas para candidatos com deficiência; 30% para autodeclarados negros e 3% para indígenas. Todo o processo seletivo ocorrerá de forma online. Para se inscrever e acompanhar os informes, os interessados devem acessar o site da superestágios.

A prova será no dia 22 de outubro na própria plataforma da super estágios e ficará disponível para ser realizada das 08h às 17h. A convocação dos candidatos ocorrerá a partir do dia 30 de outubro prazo final.

Para mais informações dos requisitos e cronograma do processo seletivo do Tribunal de Justiça de MS , acesse o edital

