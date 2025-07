DIU segue como principal método gratuito de longa duração na Capital

Com promessa de implante hormonal ainda distante, mulheres recorrem a dispositivo já disponível na rede pública

Enquanto o implante contraceptivo subdérmico [Implanon] anunciado pelo Governo Federal ainda não chegou às unidades de saúde, com previsão de implementação só para o início de 2026, o Dispositivo Intrauterino (DIU) continua sendo a principal opção gratuita de longa duração para mulheres e adolescentes em Campo Grande.

O método, que tem eficácia superior a 99% e dura até 12 anos, pode ser acessado em 26 Unidades de Saúde da Família (USFs). Somente no ano passado, mais de 1,4 mil dispositivos foram colocados na rede pública da Capital.

A colocação do DIU é permitida para qualquer mulher em idade fértil, desde que não esteja grávida. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima e manifestar interesse. Em locais onde não há profissionais habilitados, a paciente é encaminhada para centros especializados.

O médico da família Cyro Mendes reforça que a decisão é da mulher e que o dispositivo tem como vantagem o fato de não exigir manutenção constante ou uso diário. “O maior critério para colocação do dispositivo no SUS é a manifestação da vontade da cidadã e uma análise profissional de possíveis situações que não indicam o uso do dispositivo”, conta.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o método é uma ferramenta importante para reduzir os casos de gravidez indesejada, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde os índices de gestação na adolescência ainda são elevados.

Veja abaixo a lista das USFs que oferecem o DIU em Campo Grande:

USF 26 de Agosto

USF Dona Neta

USF Dr. Antônio Pereira (Guanandi)

USF Popular

USF Buriti

USF Silvia Regina

USF Jardim Presidente

USF Coronel Antonino

USF Jockey Club

USF Oliveira

USF São Conrado

USF Vila Cox

USF Jardim Aeroporto

USF Itamaracá

USF Cristo Redentor

USF Estrela Dalva

USF Los Angeles

USF Macaúbas

USF Jardim Centenário

USF Moreninhas

USF Nova Lima

USF Azaléia

USF Sírio Libanês

USF Botafogo

USF Vila Fernanda

USF Zé Pereira

Essas unidades fazem parte da atenção primária e estão distribuídas por diferentes regiões da cidade. A recomendação é que a mulher procure a unidade mais próxima de onde mora para iniciar o acompanhamento.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram