Fim de semana terá onda de calor extremo em MS, alerta Cemtec/MS

Uma massa de ar quente cobre a região e deve provocar uma onda de calor extremo em Mato Grosso do Sul nos próximos dias, alertam os meteorologistas do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Alguns modelos meteorológicos indicam que os termômetros podem registrar até 47°C entre a região de Corumbá e o Paraguai. Os técnicos do Cemtec/MS, entretanto, trabalham com números um pouco menores, ainda assim os termômetros podem chegar a 45°C, o que será novo recorde do ano.

Conforme a nota do Cemtec/MS, “nos dias 10 a 20 novembro os modelos indicam a atuação de um bloqueio atmosférico (sistema de alta pressão atmosférica) que irá favorecer uma intensa onda de calor e as temperaturas podem atingir os 40-45°C”. Além do calor intenso, a previsão indica baixos índices de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%, e não há probabilidade de chuva para os próximos dias.

Nessa terça-feira (7) à tarde, Campo Grande registrou 38,5°C de temperatura máxima e 13% de umidade relativa do ar. Na segunda-feira (6) a Capital atingiu o menor índice de umidade relativa do ar: 11%. Quando a umidade do ar baixa de 20% já é considerado estado de alerta e ficando aquém de 12%, a situação é de emergência.

Segundo o Cemtec/MS, a umidade relativa do ar deve continuar baixa, associada às altas temperaturas. Nessa segunda-feira (6) a cidade de Coxim registrou 8% de umidade relativa do ar, a menor taxa do Estado no ano.

O mapa reflete a previsão para o dia 11 de novembro, próximo sábado. Observa-se que sobre a região de Corumbá há a indicação de temperatura máxima de até 47°C, embora o Cemtec/MS calcule que a máxima não deva ultrapassar 45°C no Estado, baseando-se em outros modelos meteorológicos. A onda de calor se estabelece na região central do Continente. Quanto mais roxa a cor, mais alta a temperatura deve ser.