Motorista morre após perder direção de caminhão e colidir em árvore na BR-376

Mauri Oliveira, de 27 anos, morreu na manhã de hoje (8), após colidir o caminhão em que conduzia, em uma árvore, às margens da BR-376, em Vicentina, a 248 quilômetros de Campo Grande.

Conforma informações apuras pela polícia, Mauri transportava suínos, quando perdeu a direção do veículo, colidindo de frente com uma árvore. O corpo da vítima ficou preso nas ferragens e teve quer ser retirado por equipes do Corpo de Bombeiros.

Com o impacto da batida, a canine ficou completamente destruída. Por causa do acidente, a rodovia ficou temporariamente interditada até a retirada do caminhão. Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local registrando o acidente.

O corpo de Mauri foi encaminhado a Dourados para perícia e logo depois, será levado para Iporã(SC), cidade natal e onde mora seus familiares.

As circunstâncias do acidente ainda serão apurados.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.