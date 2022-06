Obrigatoriedade do uso do aplicativo de transporte de animais é suspensa

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (15) uma medida que suspende a obrigatoriedade do Aplicativo Transportador de Animais. O aplicativo foi criado pela Portaria nº 3680 e estabelecia que a partir do dia 1º de julho de 2022 os transportadores de animais e profissionais da área, deveriam se cadastrar no Aplicativo Transportador, desenvolvido pela Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

Segundo o presidente da Iagro, Daniel Ingold, a mudança surge após demandas do setor produtivo por meio da Famasul (Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul), e a obrigatoriedade foi suspensa para que sejam feitos ajustes técnicos no aplicativo.

Ele ainda salientou que a Iagro manterá o aplicativo mas sem a data da obrigatoriedade. “Vamos continuar melhorando o aplicativo e fazendo ajustes técnicos, garantindo a ampliação do conhecimento e uma adaptação do produtor a tecnologia”, acrescentou.

Já para o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, o principal motivo da suspensão foi para realizar a adequação da ferramenta para empresas de transporte de Mato Grosso do Sul. “É necessário um prazo maior para orientação e capacitação dos usuários. Por isso, o uso em formato de teste, sem ser ser obrigatório, dará prazo hábil para que possíveis ajustes e adequações sejam feitos sem prejuízo aos transportadores, produtores e a cadeia produtiva animal do MS”, afirmou o dirigente da Famasul.

Com informações do Portal MS.

