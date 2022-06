Pesquisa: Flamengo e Corinthians mantém maiores torcidas

A polemica acerca das maiores torcidas do país ganhou um novo capítulo nesta terça-feira. Em pesquisa realizada pela Sport Tracker com a XP investimentos, foi constatado um aumento da torcida do flamengo, que lidera a lista com uma vantagem ainda maior sob o segundo colocado, o Corinthians.

De acordo com o documento apresentado em evento na cidade de São Paulo, 24% se declararam torcedores do Flamengo, seis pontos percentuais a mais do que o Corinthians, com 18%. A diferença é maior do que a apontada na última pesquisa: 22,5% a 18,7%. Isto é, a a fiel torcida diminuiu, enquanto a nação flamenguista aumentou.

Logo na sequência São Paulo (11,5%) e Palmeiras (9,8%) completam o G4 das torcidas, o que ratifica as últimas pesquisas realizadas. A surpresa foi em relação ao quinto colocado. Até então o lugar era ocupado pelo Vasco da Gama, entretanto o clube foi superado pelo Grêmio que, com 4,7%, da população que torce para algum time, ultrapassou o clube carioca que tem 4,1%.

Na sequência aparece o atual campeão nacional Atlético-MG (3,7%), seguido de Santos (3,3%), Internacional (2,9%), Cruzeiro (2,8%), Botafogo (2,2%) e Fluminense (1,5%), entre os chamados 12 grandes clubes do Brasil.

A pesquisa da Sport Track contou com a participação de 2.200 a 2.250 pessoas, que responderam às perguntas digitalmente.

