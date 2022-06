Scarpa e Palmeiras mantém diálogo, mas Europa adia renovação do meia

Em suas entrevistas Scarpa sempre foi aberto quando foi questionado sobre a oportunidade de morar na Europa. O meia palmeirense vive uma excelente fase, mas jogar no continente europeu e aprender outras línguas continua fazendo parte de seu projeto pessoal.

Por conta desse impasse, Palmeiras e Gustavo Scarpa continuam conversando sobre uma possível renovação de contrato. Segundo informações do Globoesporte.com, o vínculo do camisa 14 acaba em 31 de dezembro, e a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com outras equipes. O Palmeiras informou ao atleta que tem interesse em renovar, e o jogador também sinalizou com termos que gostaria de um novo acordo.

Após ambas as partes dizerem “SIM”, não houve mais avanço na negociação. Ainda assim, os dois lados veem positivo a boa relação de Scarpa com a direção do clube Alviverde.

Segundo o Palmeiras, o clube está disposto a respeitar o tempo de Scarpa. O entendimento dos dirigentes é de que ao longo das tratativas o posicionamento do Palmeiras está claro e o desejo do meia de ir para a Europa é grande.

O Verdão já trabalha nos bastidores caso o caminho seja a saída de Scarpa no fim do ano. O clube considera que a parceria rendeu bons frutos esportivos nesses longos cinco anos de contrato.

Gustavo Scarpa no Palmeiras conquistou sete títulos: Paulista (2020 e 2022), Brasileirão (2018), Copa do Brasil (2020), Libertadores (2020 e 2021) e Recopa Sul-Americana (2022). E ainda briga pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores deste ano.

Em entrevista no quadro Abre Aspas, do Globoesporte.com. o meia de 28 anos falou que se no momento ele vê com bons olhos a sua mudança para o continente europeu.

“Não tem como não colocar na balança a qualidade de vida num país europeu. Eu penso muito nisso também. É a questão profissional e também de… mano, ter essa experiência longe do país. Acho que estou na idade certa, sabe? Quero viver isso enquanto sou jovem. Não queria esperar até 40, 50 anos para viver em outro país. E sei lá, queria conhecer outra cultura”, disse o atleta ao quadro no GE.

Quanto a diretoria e a comissão técnica já deixaram claro ao jogador que a indefinição nas conversas não irá influenciar em nada a sua utilização nos jogos, pois o camisa 14 mantém a mesma dedicação e bom desempenho no meio campo e em posições onde não tenha tanta experiência, como ponta esquerda. Atualmente, após a lesão de Raphael Veiga, Scarpa está sendo mais utilizado em sua posição de origem, meia centralizado. O atleta hoje é um dos destaques do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

Com oito assistências e seis gols em 2022, Scarpa tem 202 jogos pelo Verdão. O meia será titular na próxima quinta-feira (16) contra o Atlético-GO, no Allianz Parque, defendendo a liderança do Brasileirão.