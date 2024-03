Mais R$ 42 milhões são aprovados em financiamentos pelo FCO Empresarial

Na segunda reunião ordinária do ano, realizada no dia 20 de fevereiro, os integrantes do CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo de Investimento do Centro-Oeste) aprovaram 54 cartas consulta que pleiteiam financiamentos da ordem de R$ 124.313.285,14. Sobe, portanto, para R$ 367 milhões o montante já aprovado em financiamentos pelo FCO no Estado nos dois primeiros meses do ano.

A maioria das cartas consulta aprovadas nessa última reunião são de projetos do FCO Rural, totalizando R$ 81.433.677,08. As demais 24 cartas consultas relativas ao FCO Empresarial somaram R$ 42.779.608,06. O Estado dispõe, para ambas as linhas de crédito, o valor global de R$ 2,41 bilhões disponíveis para financiamentos pelo FCO nesse ano.

A reunião foi presidida pelo secretário executivo de Desenvolvimento Sustentável da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Rogério Beretta, e além da apreciação das cartas consulta também foram analisados os relatórios de desempenho da aplicação dos recursos do Fundo pelos agentes financeiros e agendada uma reunião extraordinária para o dia 28 a fim de discutir aspectos técnicos do Programa Estadual 2024.

