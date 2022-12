No Paraná, safra de café é prejudicada por clima chuvoso

De acordo com a Deral (Departamento de Economia Rural) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, a colheita de café, encerrada em outubro, irá gerar aproximadamente 498 mil sacas na safra 2022. Esse montante representa 40,7% menos do que o colhido no ano passado, que foi 841 mil sacas.

Paulo Sergio Franzini, analista de café no Deral, destaca que o resultado da safra confirmou a previsão estimada durante o desenvolvimento da produção. A área cafeeira também registrou uma perda de 17,3%, enquanto a produtividade média reduziu em 28,4%.

“Os principais fatores que levaram a essa redução são as questões climáticas, começando com as geadas no inverno de 2021 e, depois, a falta de chuvas e temperaturas muito altas na fase do ciclo reprodutivo da safra 2022”, afirmou.

A qualidade do café também apresentou queda. “A formação de grãos menores não é necessariamente sinônimo de qualidade menor, mas neste ano tivemos grãos mal granados, perdeu um pouco o aspecto sensorial da qualidade, a doçura”, explicou Franzini.

Milho e soja

Já em novembro, houve uma pequena queda da área para a safra de milho em comparação com outubro, passando de 400 mil para 395 mil hectares. O plantio está praticamente encerrado e a previsão de produção é de 3,8 milhões de toneladas.

Em relação a soja, a semeadura também está próxima de ser encerrada, cobrindo 5,7 milhões de hectares, o que significa 1,2% a mais que na safra anterior. A produção esperada é de cerca de 21,5 milhões de toneladas.

Trigo e cevada

O trigo já está quase totalmente colhido no Paraná, restando apenas 2% da área. Já é previsto que a qualidade do produto não seja tão boa e que ocorra uma queda de produtividade também, resultados das condições climáticas que prejudicaram o manejo.

A cevada está com a colheita totalmente terminada. Diferente do trigo, a qualidade do produto é considerada muito boa, com cerca de 90% padrão cervejeiro. A produção registrou um aumento de 16% em relação ao ano passado.

Com informações do Canal Rural.

Veja também: Semeadura de soja se aproxima do fim em MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.