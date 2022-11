Fertilizantes aumentam 123% em relação a 2020

O mês de outubro, aponta um incremento médio de 123% no preço dos Fertilizantes, em comparação com os últimos dois anos, para o estado conforme constata um levantamento divulgado pela Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS. Já em relação ao mesmo período de 2021, os preços médios estão iguais, uma vez que, o aumento observado no cloreto de potássio (KCl) equivale a redução do fosfato monoamônico (MAP) e do formulado de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK), contudo, isso não significa uma estagnação nos preços, conforme salienta o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi.

“Apesar de não se observar um aumento médio nos preços de outubro deste ano em relação ao ano passado, individualmente, o KCl teve um aumento de 29% em relação mesmo período do ano anterior e de 129% em comparação a 2020, o que traz, sim, um incremento no custo de produção de grãos”, afirma o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi. Esses são dados disponibilizados pela Aprosoja/MS, baseiam-se em informações da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX).

No total, de janeiro a outubro, o estado importou 1,1 milhão de toneladas de produtos, um aumento de 4,90% em relação ao mesmo período de 2021. Foram 290 mil toneladas de produtos nitrogenados (N), aumento de quase 20%; 424 mil toneladas de fosfatados (P), crescimento de 3,51% e 119 mil toneladas de potássicos (K), aumento de cerca de 24%. Os produtos importados pelo MS têm origem no Canadá, Rússia, China, Estados Unidos e Egito.

Leia Mais: MS já plantou 73% da área prevista da soja