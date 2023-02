MS é o 3° estado do Brasil que mais gerou emprego no setor do agronegócio

Produção de lavouras temporárias é o setor que mais assinou carteira, com 1,5 mil oportunidades

Mato Grosso do Sul é o terceiro estado do Brasil que gerou mais emprego no agronegócio no ano de 2022, com o saldo positivo de 6.472 postos no acumulado do ano. Foram registradas 45.842 admissões e 39.370 desligamentos no setor no ano passado.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O Estado fica atrás de Mato Grosso (7.609) e Minas Gerais (6.746).

Para o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, o avanço mostra que o agronegócio de Mato Grosso do Sul está empregando mais gente, principalmente, na produção florestal onde a oferta de trabalho disparou diante de 2021.

“Os índices acompanham o crescimento do segmento com a chegada de mais dois grandes clusters de produção a Suzano e Arauco que demandam grande volume de mão de obra no sistema florestal”.

Com a maior oferta de vagas no agronegócio, o secretário frisa que cresce também a necessidade de incentivar o desenvolvimento sustentável do setor. “Dentro da proposta do Governo Riedel vamos buscar cada vez mais uma Agricultura 4.0, uma pecuária sustentável e eficiente trazendo benefícios para a sociedade”, enfatiza Verruck.

Atividades

Os segmentos que mais geraram empregos foram as atividades de produção de lavouras temporárias (1.544), pecuária (801) e apoio à agricultura e à pecuária (713).

Em relação ao estoque de vagas do setor com o total de trabalhadores empregados, Mato Grosso do Sul fechou com 83.906 ocupações. O número representa um aumento de 8,36% em relação ao ano de 2021.

No qual, o percentual de crescimento do estoque de vagas no agronegócio sul-mato-grossense supera a média nacional no período, que ficou em 3,9%.

Um dos destaques entre os setores foi o de produção florestal, que teve saldo positivo e 3.444 vagas no ano, alta de 50,87% em relação a 2021. A maior disponibilidade de empregos está em florestas plantadas principalmente nos municípios da Costa Leste.

Recorde

Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo recorde na geração de empregos com 40.307 vagas no ano passado.

O desempenho foi resultado de 360.630 admissões e 320.323 desligamentos no ano. Este foi o melhor número obtido pelo MS nos últimos dois anos e um crescimento de quase 8% diante de 2021 quando foram 37.372 oportunidades.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.