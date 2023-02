Marcos Salles lança biografia do grupo “Fundo de Quintal”

A história do samba ganha novo capítulo nesta terça-feira (7), com o lançamento do livro “Fundo de Quintal”, que será em São Paulo. A biografia foi escrita por e Marcos Salles – jornalista, escritor, produtor, roteirista e diretor de shows –

foi unanimidade entre os integrantes do Fundo de Quintal para escrever a biografia do grupo, já que ele fez parte da produção de discos e shows, já conhecendo parte de muitas das histórias do grupo.

O livro conta desde o início do Fundo de Quintal na quadra do Cacique de Ramos e como o nome foi escolhido; fala dos instrumentos criados ou usados pelo grupo de forma inovadora, da madrinha Beth Carvalho, das várias formações do grupo e de exintegrantes que fizeram história no grupo – como Neoci, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Sombrinha, Cléber Augusto e Mário Sérgio –, além da bossa dos irmãos Bira e Ubirany dançando o miudinho, da censura e de como o grupo “furou a bolha” e derrubou o preconceito da mídia, que abriu as portas para o samba.

Estão no livro também, claro, os sucessos, os prêmios, muitas curiosidades e até temas polêmicos, como as drogas.

“O Fundo de Quintal é fundamental para a história do samba. Além de terem trazido de volta a cultura dos pagodes, que Bira, Ubirany, Sereno, Neoci, Sombrinha aprenderam com seus pais, sempre com música em casa, os integrantes trouxeram para o samba, descompromissadamente, novos instrumentos. Enquanto Sereno adaptou a tambora de conjuntos de bolero como Los Panchos para ser o seu tantã; Ubirany criou o repique de mão; e Almir Guineto trouxe o banjo. A partir daí o samba mudou e muito também na forma de compor e cantar”, exalta Salles.

O Lançamento do livro “Fundo de Quintal – O Som Que Mudou a História do Samba” escrito Marcos Salles e o radialista Moisés da Rocha é uma produção da editora Malê e custará R$ 84,90.

Ótima pedida para quem ama samba e uma boa leitura.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.