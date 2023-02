Após aquaplanar, motorista perde controle do veículo e colide em poste

Um motorista, de 24 anos, ficou gravemente ferido após colidir o veículo que dirigia contra um poste de energia, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, esquina com a Rua Bom Sucesso, na região do Bairro Taquarussu, em Campo Grande. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (07), durante uma forte chuva na região.

Outros motoristas presenciaram o momento do impacto e relataram que o motorista perdeu o controle do carro no momento em que tentou frear, para evitar uma colisão com uma caminhonete que desviava de buraco na avenida.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, o homem ficou preso às ferragens do veículo, um Volkswagen Gol, de cor vermelha. Durante o resgate, que durou cerca de 10 a 15 minutos, a vítima precisou ser retirada pelo teto do automóvel. As pernas do condutor ficaram presas entre o painel e o banco do carro.

O homem foi encaminhado desorientado para uma unidade de saúde da Capital. Além do Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) compareceram ao local do acidente.

