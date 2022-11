MS-258: Obra avança com asfalto no distrito de Capão Seco, em Sidrolândia

A obra de pavimentação da MS-258 entre os distritos de Capão Seco (Sidrolândia) e Anhanduí (Campo Grande) avança com os primeiros quilômetros de asfalto no trecho que inicia no pequeno povoado à beira da rodovia.

Os moradores que esperavam pelo asfalto há muitos anos vivem a realização de um sonho antigo.

O trecho inicial da MS-228 que ganhou asfalto corresponde à rotatória que foi instalada no entroncamento com a MS-455. Conforme a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), 1,5 quilômetro da obra já tem asfalto e os moradores precisam adotar alguns cuidados no trânsito até que seja iniciada a parte de sinalização.

Ao longo dos 21,817 quilômetros da oba, as equipes trabalham na execução de terraplanagem, sub-base e base.

Investimento

Desde 2015, o Governo do Estado por meio da Agesul trabalha para melhorar as condições das rodovias estaduais, investindo em regiões estratégicas e encurtando caminhos. Na MS-228, por exemplo, o objetivo é criar um corredor entre a BR-060 e a BR-163, diminuindo trânsito de veículos pesados do anel viário de Campo Grande.

A primeira etapa da pavimentação da rodovia que corresponde a 28 km já foi concluída há três anos e, agora na segunda etapa, estão sendo investidos mais R$ 27,9 milhões para chegar até a BR-163.