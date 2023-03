Moagem da cana atinge 43,5 milhões de toneladas

Quarto maior produtor de cana-de-açúcar do País, Mato Grosso do Sul chega na reta final da safra canavieira, que se encerra no próximo dia 31 em todo o Centro Sul, com 43,5 milhões de toneladas da matéria-prima processada. A quantidade registrada até 15 de março de 2023 supera o total de 40,9 milhões de toneladas de cana moída no último ciclo. Em relação ao período, abril a março, a moagem da matéria-prima foi 8% maior. Os dados foram divulgados pela Biosul, durante a abertura da Expocanas 2023, uma das maiores exposições do setor sucroenergético no Estado que acontece em Nova Alvorada do Sul (MS), de 29 de março a 2 de abril.

De acordo com o Diretor-executivo da entidade, Érico Paredes, o resultado da safra sinaliza recuperação em termos de produção e melhora na qualidade da matéria-prima. “Ainda temos um ciclo que traz reflexos da seca prolongada e geadas que ocorreram em 2021, contudo, o volume de chuva registrado nos últimos meses tem contribuído para a recuperação da produtividade dos canaviais em Mato Grosso Sul”, explicou.

Etanol

A produção de etanol hidratado atingiu 1,6 bilhões de litros, volume 0,7% menor em relação ao mesmo período da safra passada. Em contrapartida, a produção de etanol anidro atingiu 904 milhões de litros, volume 21% maior no comparativo do mesmo período.

Neste ciclo, Mato Grosso do Sul passou a produzir etanol a partir do milho. De acordo com os dados da Biosul, a produção de etanol hidratado e anidro a partir do cereal foi de 318 e 367 milhões de litros, respectivamente. No total, a produção de etanol alcançou 3,2 bilhões de litros, volume 33% maior em relação à safra passada.

“O setor sucroenergético sul-mato-grossense que já possui um perfil tradicionalmente voltado para a produção de etanol a partir da cana, passou a complementar a produção do biocombustível a partir do milho, o que reforça para nós a aptidão do Estado enquanto produtor de energia limpa e renovável”, destacou Paredes.

Açúcar

A produção de açúcar também sinalizou recuperação com1,4 milhões de toneladas até 15 de março. A quantidade é 21% maior em relação ao mesmo período da safra passada, quando registrou 744 milhões de toneladas.

Bioeletricidade

A quantidade de energia elétrica exportada pelas usinas do Estado foi de 1,9 milhões de MWh (Megawatt-hora) até 31 de janeiro de 2023. A quantidade é 11% menor no comparativo do mesmo período da safra anterior.

1ª Estimativa Safra 2023/2024

A partir de 1º de abril de 2023 tem início a Safra da Cana-de-açúcar 2023/2024. De acordo com a 1º estimativa de produção divulgada pela Biosul, Mato Grosso do Sul deve atingir 47 milhões de toneladas de cana, uma recuperação de 10% em relação ao último ciclo.

Para Paredes, o setor sucroenergético entra em uma terceira fase de expansão no Estado. “Além da ampliação do parque industrial que temos no Estado, contamos com a chegada de novas unidades que devem entrar em operação já neste novo ciclo”, explicou. Érico

Em 2022, o início da produção de etanol de milho trouxe um incremento de 21% na produção de etanol do Estado, que até então produzia o biocombustível a partir da cana-de-açúcar. “Se trata de uma atividade de alto investimento, alinhada nos quesitos de sustentabilidade, que contribui na movimentação de outros elos da cadeia produtiva e reforça a aptidão do Estado como produtor de energia limpa e renovável sendo complementar à cana”, completou o diretor.

