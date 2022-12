Usina prevê aumento de 37,25% na moagem de cana para safra 2023/2024

Em pleno desenvolvimento, a Usina Rio Amambai Agroenergia têm expectativa de safra recorde para o próximo ano, correspondente a 2023/2024, momento em que é esperada uma produção superior a 2,8 milhões de toneladas na moagem de cana-de-açúcar. Com o canavial já plantado, a estimativa é de um crescimento de 37%, tendo como base a safra anterior, quando foram 2.040 milhões de toneladas.

Adquirida em 2016, por meio de leilão judicial, mantinha uma capacidade de moagem pouco volumosa, de 200 mil toneladas, cenário que foi modificado já no primeiro ano da mudança de gestão. “Na época tinha, aproximadamente, 200 mil toneladas de cana de processamento e depois disso, nós começamos a fazer o plantio de cana, e conseguimos fazer uma safra em 2018 com 700 mil toneladas de cana”, relembra o gerente de suprimentos e parceria agrícola, Fábio Fialek Severo.

Apresentando os dados que comprovam a ascensão, o ano se encerra com 2,040 milhões de toneladas de processamento de cana, o que ao fazer um paralelo com a primeira safra colhida pela Usina, que ocorreu em 2018, demonstra um crescimento de 191,42%, diferença de 1.340 mil toneladas.

A usina localizada em Naviraí fica a aproximadamente 364 km de Campo Grande e vem cultivando seu espaço no setor. Iniciando a sua trajetória a pouco mais de seis anos, a empresa já demonstra em números, seu potencial no processamento da cana-de-açúcar. Sendo assim, a nova usina foi modernizada, recebeu melhorias em sua estrutura, além de renovar e expandir o canavial, sendo hoje 47 mil hectares de área administrada, um dos pontos que tornou possível o salto na capacidade plena.

Como resultado novas áreas foram incorporadas à produção de cana, além da geração de vários novos postos de emprego.

Relacionamento

Atualmente a Rio Amambai Agroenergia conta com 1.350 mil funcionários efetivos, que vêm contribuindo com o município sul-mato-grossense. “Trouxe novas concessionárias para a região, novas oficinas, empresas prestadoras de serviços com mais de 100 funcionários, que vieram para atender as necessidades da Usina Rio Amambai”, complementa Fialek, ao lembrar-se das atividades indiretas fomentadas pela indústria.

O gerente de suprimento lembra sobre o relacionamento criado junto à equipe que torna possível os resultados atingidos. “Tem cuidado de pessoas, simplicidade, humildade, cumprir com o combinado e a relação do ganho a ganho com os fornecedores parceiros”, ressalta Fábio.

