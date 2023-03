Demitido da Globo, Cléber Machado acerta com a Record

Não estranhe se ligar na Record nos próximos dias e ver Cléber Machado, locutor esportivo que permaneceu por 35 anos na Globo e narrou todas as Copas do Mundo desde 1990.

O narrador foi oficializado nesta quinta-feira e deve ser o responsável por transmitir as partidas finais do Campeonato Paulista nos dias 2 e 9 de abril entre Palmeiras e Água Santa.

O anúncio partiu do próprio vice-presidente de jornalismo da Record, Antonio Guerreiro. Com Cléber Machado, estará o time de comentaristas composto por Lucas Pereira, Dodô, Renato Marsiglia, Márcio Canuto, Mylena Ciribelli, Roberto Thomé, Bruno Picinatto, Jean Brandão e Janice de Castro.

