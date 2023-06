Agems promove ação de cuidado ambiental e educação no Dia do Meio Ambiente em Campo Grande

No sábado (3), em celebração ao Dia do Meio Ambiente, a Agems (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos) realizará a ação “Não basta plantar, tem que cuidar” no Arco dos Ipês, localizado em Campo Grande. O objetivo do evento é acompanhar o desenvolvimento das mais de 123 mudas que foram plantadas em 2022 no Parque dos Poderes. O trajeto das árvores forma um arco quando visto de cima, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha.

A iniciativa da Agems visa promover a conscientização ambiental e o cuidado com o futuro. Durante a ação, serão substituídas as mudas que não cresceram, além de serem plantados dois novos ipês em homenagem aos 46 anos de Mato Grosso do Sul e aos 124 anos da cidade de Campo Grande.

O projeto de educação ambiental realizado pela Agems, por meio da Diretoria de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos e da Diretoria de Inovação e Relações Institucionais, busca promover mudanças de comportamento e incentivar ações responsáveis para construir um futuro mais sustentável.

Desde o primeiro plantio, a Agems tem se dedicado ao cuidado e proteção dos ipês, garantindo um crescimento saudável. Cada muda recebeu um tutor responsável por seu cuidado, e agora, após um ano, será feito o replantio das mudas que necessitarem. Durante o evento, os tutores receberão orientações sobre a importância de continuar cuidando de cada ipê.

A Agems valoriza a participação da sociedade em seus eventos de conscientização, e nesta edição, as crianças e adolescentes serão protagonistas. Serão eles que farão o novo plantio das mudas e receberão informações sobre educação ambiental por meio dos servidores da Agência e de cartilhas informativas.

Para a diretora de Inovação e Relações Institucionais, Rejane Monteiro, a inovação e a sustentabilidade são fundamentais para impulsionar o progresso socioeconômico, conservando os recursos naturais e protegendo o meio ambiente.

O Ipê, árvore símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul, é muito presente nas ruas da região. Seu nome tem origem indígena tupi e significa “casca dura”, também conhecido como pau d’arco, devido ao uso da madeira pelos índios para a fabricação de arcos de caça e defesa.

A ação da Agems no Dia do Meio Ambiente reforça o compromisso com a preservação e a conscientização ambiental, incentivando a população a cuidar e proteger o meio ambiente para construir um futuro sustentável.

