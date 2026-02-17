Colisão frontal mata motorista próxima a entrada de Ponta Porã

Acidente entre carro e carreta interditou trecho da BR-463 em meio ao movimento intenso do feriado

Na tarde desta terça-feira (17), uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma carreta terminou com a morte de uma pessoa na BR-463, na entrada de Ponta Porã. A vítima ocupava um Fiat Siena branco e ainda não havia sido identificada até o fim do atendimento no local.

Segundo o Ligdo na Notícias, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram acionadas para o resgate, mas ao chegarem à rodovia constataram que o motorista já estava sem sinais vitais.

Com a força do impacto, a pista precisou ser interditada temporariamente, provocando congestionamento. O fluxo de veículos já era elevado por causa do feriado e também pelo deslocamento de torcedores que seguiam para a região de fronteira para acompanhar a partida entre 2 de Maio e Sportivo Cristal.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente nem detalhes sobre o condutor da carreta. As equipes responsáveis permanecem no local realizando os levantamentos e organizando o tráfego.

