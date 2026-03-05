FICCO recupera veículo com registro de roubo durante ação conjunta em Campo Grande

A FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul), em ação conjunta com o BPChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar), recuperou, nesta quarta-feira (4), uma caminhonete com registro de roubo em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela PF (Polícia Federal), a ação ocorreu após informações repassadas pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, indicando a possível localização do veículo. Com posse dos dados, as equipes realizaram diligências na região e localizaram o veículo.

A caminhonete foi encaminhada à autoridade policial para os procedimentos legais e posteriormente devolvida ao proprietário.

A FICCO é composta por integrantes da Polícia Federal, da Polícia Militar, do Departamento de Operações de Fronteira, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Penal Federal, da Secretaria Nacional de Políticas Penais e da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande/MS, as quais atuam de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.