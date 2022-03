Mercado internacional avança e preço do algodão continua firme

As cotações da pluma estão firmes no mercado brasileiro, influenciadas pelos avanços nos contratos da Bolsa de Nova York (ICE Futures). Entre 15 e 22 de março, o indicador CEPEA/ESALQ (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) do algodão em pluma subiu 0,92%, fechando a R$ 7,0506/lp ontem (22). Na parcial de março, o aumento é de 2,39%.

De modo geral, a liquidez no spot nacional segue baixa, o que se deve à disparidade entre os preços de vendedores e compradores. Demandantes estão mais exigentes quanto à qualidade da pluma, desaprovando alguns lotes e pagando valores maiores em outros com melhores características. Com informações da Cepea.