Com muita arte e sustentabilidade “Cinesolar” chega no MS

O Projeto Cinesolar chega nesta semana no Estado de Mato Grosso do Sul, com a proposta única de cinema movido a energia solar, com entrada gratuita. As cidades que vão ter o privilégio de viver essa experiência pela primeira vez é a cidade de Corumbá, dia 24 e Ladário dia 25 deste mês. O projeto vai trazer oficinas para os alunos de rede pública e também com exibição de curtas-metragens nacional e do longa “Fala Sério, Mãe!”.

O Cinesolar é o primeiro cinema movido a energia limpa e renovável que viaja pelo do Brasil, com lançamento em 2013. O funcionamento é dentro de uma van que possui todos os equipamentos necessários, como placas de sistemas conversor de energia solar para elétrica, com sistemas de som e projeção, telão e uma cabine própria para DJ, dentro da van também tem todas as cadeiras para o conforto do público.

O projeto se destaca levando arte, cultura e sustentabilidade acessível para o publico e promovendo o acesso restrito para as comunidades afastadas. A oficina também conta com a “Oficinema Solar”, com o intuito de fazer um video de sustentabilidade para as crianças e jovens. A ideia dessa oficina termina com um filme produzido com os participantes sendo exibido para todos durante a sessão de cinema.

A coordenadora e idealizadora do Cinesolar, Cynthia Alario destaca um pouco sobre o projeto. “As oficinas são atividades complementares, com uma linguagem muito simples que dialoga de forma lúdica com os jovens e as crianças da região, colocando o público ainda mais em contato com os temas de sustentabilidade e energia renovável, além de arte e cultura”.

Programação

Corumbá:

Oficinema Solar Presencial

Data: quinta-feira (24/03) – das 14h30 às 17h

Local: Biblioteca do Céu

Sessão Cinema

Data: quinta-feira (24/03)

Horários:

19h – Sessão Curtas

20h – ‘Fala Sério, Mãe!’

Entrada: gratuita

Local: Praça Céu – Rua Mal. Deodoro, 2185 – Popular Nova – Corumbá

Ladário

Oficinema Solar

Realizada on-line para alunos da rede pública

Sessão Cinema

Data: sexta-feira (25/03)

Horários:

18h – Sessão Curtas

19h – ‘Fala Sério, Mãe!’

Entrada: gratuita

Local: Escola Municipal Marquês de Tamandaré – Rua Tv. Simeão Ribas, 50 – Nova Aliança – Ladário

Com informações da Assessoria de Imprensa do Projeto Cinesolar.