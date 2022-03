Ana Carolina Ali Garcia é empossada procuradora-geral do Estado

Em uma cerimônia na Presidência da Assembleia Legislativa, o governador Reinaldo Azambuja empossou hoje (23) a consultora legislativa Ana Carolina Ali Garcia como procuradora-geral do Estado. A PGE (Procuradoria Geral do Estado) é responsável por representar o Estado na defesa do interesse público com foco na legalidade, eficiência e probidade dos atos administrativos em benefício da sociedade.

Ela substitui Fabíola Marquetti Rahim, que deixou o cargo para disputar uma vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A posse de Ana Carolina Ali Garcia foi realizada no mesmo evento que marcou a entrega do projeto de lei que regulamenta a Polícia Penal.

Aproveitando a presença dos deputados estaduais, Reinaldo Azambuja anunciou a escolha de Ana Carolina Ali Garcia e fez a posse. A nova procuradora-geral assumiu o compromisso de realizar a transição com responsabilidade para não atrapalhar a continuidade dos projetos na Consultoria Legislativa e de, na Procuradoria-Geral do Estado, fazer com muito empenho a representação e a defesa de Mato Grosso do Sul.

“A nossa procuradora-geral do Estado, a doutora Fabíola, vai se afastar da Procuradoria-Geral do Estado. Ela pleiteia concorrer a uma vaga que foi aberta pela OAB, ela que é advogada pública de carreira. Acho que é um momento que é legítimo. É uma aspiração dela e da categoria. Ela pediu para nós, para se afastar da Procuradoria-Geral. Ela não deixa de ser procuradora. E eu fiz convite para a doutora Ana Carolina Ali, ela aceitou, está aqui e eu quero apresentar para vocês que ela vai ser a Procuradoria-Geral do Estado”, contou Reinaldo Azambuja.