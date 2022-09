Gasolina chega a R$ 4,45 usando aplicativo para obter descontos

Litro do combustível fica até 5% mais barato

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS

O uso de aplicativos para obter descontos na hora de abastecer tem se tornado cada vez mais comum. Com essa opção foi encontrada gasolina a R$ 4,45, em um posto localizado na Rua Joaquim Murtinho.

No local, a gasolina está custando R$ 4,69, sem o uso do programa. Neste caso a economia é de R$ 0,24. No posto da Avenida Mato Grosso com a Avenida Ceará, a gasolina custa R$ 4,75 e com o aplicativo cai para R$ 4,63, economia de R$ 0,12.

Segundo a gerente de pista, Sandra Alice, a procura para o abastecimento por meio do aplicativo continua em alta, com procura de 80% dos clientes. “Dependendo do dia, o programa avisa os cadastrados sobre os descontos que são de 15% até 20%. Sendo assim, acaba sendo uma forma de pagamento vantajosa para os clientes.” Em torno de R$ 1 mil por dia são pagos pelo app.

Já na Avenida Júlio de Castilho, a gasolina está saindo pelo valor de R$ 4,89 e no aplicativo está R$ 4,69. O cliente consegue economizar R$ 0,20.

Em outro local encontrado, na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua 13 de Maio, o combustível que custa R$ 4,69 cai para R$ 4,46, com o uso do aplicativo.

Aplicativos

Na Capital são usados os aplicativos “Abastece Aí”, da Ipiranga, e Premmia e Ame, da Petrobras. No geral, os descontos são de até 5%.

O “Abastece Aí” permite que os clientes acumulem o cashback – que é a devolução de parte do valor pago, para serviços financeiros básicos, como transferências em TED e Pix, ou novos abastecimentos na mesma rede.

Um exemplo mais claro para essa forma de pagamento é o de que, quando um cliente abastece R$ 100, são devolvidos na conta do aplicativo R$ 2,50. Com a devolução, a pessoa tem a opção de transferir para outra conta ou deixar o dinheiro acumulando para a próxima vez.

Com o programa Ame, os clientes conseguem pagar o preço no cartão de crédito à vista e têm a vantagem de receber o cashback dependendo do dia que algum valor retorne para conta. Com isso, os consumidores acumulam desconto nas próximas abastecidas. Já o Premmia acumula pontos sempre que o cliente consumir nos postos e nas lojas BR Mania e Lubrax+, em que é possível trocá-los por produtos, serviços, descontos, entre outros.

Há mais de quatro anos utilizando o aplicativo “Abastece Aí”, a professora Fernanda Gabriela Duarte, 43 anos, disse que até abasteceu no Estado de São Paulo, com o app. “Eu pago o valor total do posto sem o desconto e o crédito é devolvido na minha conta. A vantagem é que acabamos acumulando o dinheiro e até mesmo abastecendo na próxima vez com o dinheiro da devolução. Dessa forma, acaba sendo vantajoso, pois temos de abastecer o veículo de qualquer forma”, completa.

Já a enfermeira Alexsandra Cunha de Barros, 24 anos, começou a usar o mesmo aplicativo, recentemente. “Estava passando por um posto de combustível na cidade, quando vi a promoção que, se o abastecimento fosse feito por meio do aplicativo, o desconto era de 5% para o cliente”, finaliza.

